Les enseignants flamands seront nommés de façon permanente dès 360 jours

Un accord a été conclu entre le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, et les partenaires sociaux du secteur. Ainsi, les enseignants néerlandophones pourront bientôt obtenir la perspective d'une nomination permanente après 290 jours - en pratique une année scolaire complète - et pourront être nommés de manière permanente après 360 jours. Actuellement, cela n'est possible qu'après 690 jours. D'autre part, les écoles pourront cependant évaluer et licencier les enseignants plus rapidement si ces derniers ne travaillent pas ou plus bien. La nouvelle disposition concernant les nominations permanentes devrait entrer en vigueur dès septembre 2022.