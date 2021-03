Les souverains ont apporté leurs encouragements aux pharmaciens

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus ce mercredi dans une pharmacie de la commune bruxelloise d’Evere, où ils ont participé à une réunion de travail entre pharmaciens des différentes régions. "Cela a été difficile pour vous", a reconnu le roi Philippe, souhaitant encourager les pharmaciens. Il s’est notamment intéressé au rôle des pharmacies dans le processus de vaccination et le soutien aux citoyens mentalement et moralement affectés par la crise sanitaire. (Images Belga)