Prix immobiliers à la hausse : en 2020, une maison coûtait le plus cher à Louvain, le moins à Hasselt

A Hasselt (Limbourg), les appartements et maisons à vendre étaient le moins chers l’an dernier. On devait y débourser 292.160 euros pour une maison et 237.327 euros pour un appartement. Le prix des appartements a néanmoins augmenté de 10% à Hasselt en l’espace d’un an. ""C’est la plus nette augmentation dans toute la Flandre. Cela doit tenir au fait qu’il y a beaucoup de nouveaux projets de construction dans le chef-lieu du Limbourg", précisait Myrrhine Vrolix.