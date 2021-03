Un jeune homme de 19 ans perd la vie dans une violente collision frontale à Wellen

Une voiture et une camionnette ont été impliquées dans une collision frontale et sous la force de l’impact, la voiture s'est retrouvée dans le fossé. Le conducteur était piégé dans son véhicule et les pompiers ont dû le désincarcérer. Mais malgré les tentatives de le réanimer, le jeune homme est décédé. L'occupant de la camionnette a lui été conduit à l'hôpital.

"Le jeune homme venait de fêter ses 19 ans hier", a déclaré la bourgmestre Els Robeyns (SP.A), bouleversée. "Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux, ils ont essayé pendant longtemps de réanimer le garçon, mais en vain."

L'Opeindestraat a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures. L'expert en trafic routier enquête sur la façon dont l'accident a pu se produire.