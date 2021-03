Demandes d'assouplissement : De Croo appelle à "ne pas céder aux sirènes de la tentation"

Depuis une semaine, les appels à procéder à un assouplissement des mesures sanitaires se multiplient, y compris au sein de la majorité fédérale. Tous les groupes politiques, à l'exception des libéraux, ont interrogé le Premier ministre à la Chambre.

"Faire croire aux citoyens que la délivrance est pour demain, cela n'amène qu'une chose, la perte de l'adhésion", a fait valoir la députée Catherine Fonck (CDH). "Votre stratégie est dogmatique et non pragmatique", a déploré Sophie Rohonyi (DéFI). "Les gens en ont marre de rester enfermés", a estimé Raoul Hedebouw (PTB), critiquant le fait que le "robinet de la vie privée" était celui qui avait été fermé le plus durement.