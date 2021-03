Gand réagit aux rassemblements de mercredi soir : verre et musique amplifiée interdits

La ville de Gand interdit, avec effet immédiat, les bouteilles de verre et tout autre verre à trois endroits très fréquentés : la place Saint-Pierre, la Graslei et la Korenlei situées le long de la Lys, et le quartier du canal De Coupure. La musique amplifiée électriquement est également prohibée à ces endroits, ainsi que dans le reste de la ville.

Gand a connu ces derniers jours divers incidents impliquant des groupes de personnes qui ne respectaient pas les règles sanitaires. Ce mercredi soir, un millier de jeunes ont fait la fête sur la Place Saint-Pierre. La police a dû fermer l’accès à la place. La plupart des jeunes gens ont pu s’enfuir, mais 29 d’entre eux ont écopé d’une amende corona.

La ville renforce donc ses mesures de prévention. Le bourgmestre Mathias De Clercq (photo) demande aux citoyens, y compris aux plus jeunes, de poursuivre leurs efforts de prévention. "Nous en avons tous marre. Moi aussi. Mais si nous nous rassemblons et faisons la fête, la crise n’en sera que prolongée. Cela veut dire attendre encore plus longtemps la réouverture de l’horeca, et l’organisation de festivals … Evitez la foule, pour pouvoir savourer au plus vite la liberté".