Horeca Vlaanderen propose un "plan printemps" pour la réouverture des cafés et restaurants en avril

Le secteur Horeca demande à pouvoir reprendre progressivement son activité dès le mois d’avril. L’organisation sectorielle Horeca Vlaanderen a d’ailleurs élaboré un “plan pour un printemps en sécurité" (safe spring-plan), qui doit garantir une réouverture sûre des cafés et restaurants, par étapes, entre le 1er avril et le 1er juillet. Ce plan tient compte des règles imposées par le Comité de concertation. Ce dernier doit à nouveau se réunir ce vendredi et devra gérer la pression exercée par de nombreux secteurs qui réclament des assouplissements progressifs.