Les masques gratuits des autorités fédérales possiblement toxiques : "Mieux vaut ne plus les utiliser"

Lors de la première vague de la pandémie, le gouvernement précédent avait commandé via le département de la Défense, des millions de masques à la société luxembourgeoise Avrox. Ces masques ont été et sont distribués gratuitement à la population, via les pharmacies.

D’après nos collègues de la RTBF, Sciensano a lancé une étude approfondie sur les composants qui s'échappent de ces masques et qui sont potentiellement nocifs. Comme celui utilisé dans la fabrication de vêtements, le tissu des masques a été traité avec du nitrate d'argent, qui permet de combattre les moisissures.