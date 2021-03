Child focus lance "Chacun son Max", une personne de confiance pour chaque enfant de 10 à 12 ans

La Fondation pour enfants perdus et sexuellement exploités Child focus lance le projet de prévention "Max, la personne de confiance de chaque enfant". Elle veut ainsi encourager tous les enfants et jeunes adolescents à choisir un adulte auquel ils font entièrement confiance et auquel ils peuvent tout raconter. La Fondation espère ainsi voir diminuer le nombre de fugues et de problèmes psychologiques chez les jeunes.