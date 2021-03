Jusqu'à 6 ans de prison pour des plantations de cannabis en Brabant flamand

Cinq hommes impliqués dans l'exploitation d'un laboratoire de kétamine aux Pays-Bas et des cultures de cannabis de plus de 700 plants à Aarschot et Montaigu-Zichem, dans le Brabant flamand, ont été condamnés jeudi par la cour d'appel de Bruxelles à des peines de prison comprises entre deux et six ans. Trois prévenus avaient notamment commandé assez de produits chimiques pour fabriquer 85 kg de kétamine, pour une valeur à la revente de deux millions d'euros.