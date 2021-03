Le Comité de concertation se donne une semaine d’observation pour décider d’éventuels assouplissements

Le Premier ministre a réitéré sa compréhension face à l’impatience de la population de retourner vers une situation plus "normale", mais aussi face aux sacrifices consentis par de nombreux groupes de la population. Alexander De Croo a néanmoins appelé les citoyens à poursuivre leurs efforts communs, afin de faire redescendre les chiffres et de pouvoir bénéficier au plus vite d’assouplissements.

Un message partagé par le ministre-président flamand Jan Jambon, alors que le Comité de concertation a dû reporter ses discussions sur une éventuelle révision de la taille de la bulle sociale, sur l’interdiction des voyages non-essentiels et sur le couvre-feu. A noter que l’heure de celui-ci passe à minuit (et jusqu’à 5h) en Wallonie (comme c’est le cas en Flandre et au niveau national), alors qu’elle demeure à 22h en Région bruxelloise.

"Nous comprenons que la situation est très difficile pour la population, mais nous ne pouvons absolument pas assouplir les mesures sanitaires actuellement. J’appelle la population à ne pas baisser les bras et à maintenir ses efforts", concluait Jan Jambon (photo).