Le Graspop Metal Meeting annulé cette année également

Le festival Graspop Metal Meeting (GMM), qui se déroule normalement chaque année en juin à Dessel (province d'Anvers), n'aura pas lieu en 2021 non plus, annoncent ses organisateurs ce vendredi. La 25e édition de l'événement musical avait été reportée l'année dernière à cause de la pandémie de coronavirus. Elle se tiendra donc en 2022, "pour avoir un jubilée digne de ce nom plutôt qu’une version édulcorée", indique l’organisation.