"Probablement le premier hiver sans épidémie de grippe depuis 1985"

Les médecins constatent toutefois un nombre croissant de personnes présentant des symptômes grippaux, généralement caractérisés par une fièvre soudaine et de la toux. "Nous sommes actuellement à 120 consultations pour symptômes grippaux chez les médecins généralistes par 100.000 habitants par semaine. Une semaine plus tôt, ce chiffre était de 52 et la semaine précédente de 118", a précisé Steven Van Gucht.

Le fait que ce nombre ait été inférieur la semaine dernière n'est pas surprenant, car moins de personnes vont chez le médecin pendant les vacances scolaires. "Environ 40% des personnes présentant des symptômes grippaux semblent être infectées par le coronavirus", a ajouté Van Gucht.

"Si vous présentez de tels symptômes ou si vous avez un rhume, partez donc toujours du principe que vous avez peut-être le Covid et faites-vous tester", conseillait donc le virologue.