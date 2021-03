Un piano acheté 60 euros dans un magasin de seconde main vaut environ 18.000 euros

Alors qu’elle faisait un tour à Malines dans un magasin de seconde main, Veerle Deknopper a aperçu un piano rare. "La plupart du temps, les pianos de seconde main n’ont plus beaucoup de valeur parce qu’ils ont un cadre en bois et que leurs touches ne fonctionnent plus", expliquait la mélomane à Radio 2 Anvers. "Mais celui-ci a un cadre de métal sur lequel est inscrit le nom "Pleyel". Il s’agit d’un facteur de pianos célèbre du 19e siècle. Mon coeur s’est mis à battre plus rapidement”.

A l’époque, Pleyel avait un carnet dans lequel le fabriquant inscrivait qui vernissait l’instrument et qui plaçait les cordes. "Sur ce piano, il y avait un numéro de série, qui m’a permis de savoir qui avait réalisé quelle partie de l’instrument. Les cordes et le vernis d’origine étaient encore intactes. Ce qui est extrêmement rare", précisait Veerle Deknopper, pleine d’enthousiasme.