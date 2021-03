Le brouillard fait plus de 160 victimes sur nos routes chaque année

Il n'y a qu'une quarantaine de jours de brouillard par an en Belgique, mais ils font 160 tués ou blessés sur nos routes, indique ce samedi Vias. L'institut pour la sécurité routière rappelle à cette occasion le dramatique carambolage en chaine qui s’est produit il y a 25 ans jour pour jour, en plein épais brouillard, sur l'E17 entre Gand et Courtrai (photo archives). Plus de 200 véhicules y étaient impliqués et l’accident monstre a fait 10 morts, 56 blessés graves et 30 blessés légers. De nombreux véhicules avaient été détruits par les flammes.