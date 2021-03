Un cheminot percuté par un train est décédé à Ruisbroek

L'accident s'est produit dans le cadre des travaux de modernisation du système de signalisation. Deux lignes de chemin de fer (L96 et L96N) se trouvent à cet endroit, indique le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. La première était hors service pour ce chantier, au contraire de la seconde, où des trains circulaient.

"Pour ces travaux, il existe une procédure qui stipule que personne ne doit traverser la voie en service. L'homme venait de terminer son travail et devait quitter la voie hors service via l'accès au chantier convenu. Il a cependant traversé la voie qui était en service. Il n’est pas encore clair comment et pour quelle raison il l’a fait ", ajoutait Thomas Baeken d’Infrabel.

Un soutien psychosocial va être mis en place pour les collègues de la victime. Infrabel participera également activement à l'enquête afin de comprendre comment cet accident a pu se produire.