Un prêt de redémarrage pour les entreprises flamandes

Ce sont notamment les magasins de vêtements qui entrent en ligne de compte pour un prêt du gouvernement flamand. Ils sont ouverts depuis quelques semaines déjà, mais n’ont pas fait un chiffre d’affaires comparable aux années précédentes et doivent pourtant acheter maintenant leur stock de vêtements pour les prochaines saisons. Et donc payer des factures.

Les cafés et restaurants pourront solliciter un prêt de redémarrage quand ils seront autorisés à rouvrir leurs portes et qu’ils devront se réapprovisionner. Le prêt est accordé à un taux d’intérêt très bas (1%) et ne doit pas être remboursé dès la première année.