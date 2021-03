Cinquième titre ATP en double pour les Belges Gillé et Vliegen

Sander Gillé (30 ans) et Joran Vliegen (27 ans), respectivement 41e et 37e au classement ATP du double, s'étaient déjà imposés à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l'an passé.

Ils ont également été battus en finale à Kitzbühel en 2019. La paire belge compte aussi treize succès sur le circuit Challenger.