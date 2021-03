La taskforce vaccination recommande maintenant aux femmes enceintes de se faire vacciner

"II n'y aucune raison de penser que le vaccin ne serait pas efficace ou qu'il serait dangereux", a expliqué Frédéric Debiève, chef du service d'obstétrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc et membre du conseil d'administration du Collège royal du groupe des gynécologues et obstétriciens de langue française de Belgique. "Il y a déjà des pays où la vaccination de femmes enceintes est en cours", précisait à VRT NWS la gynécologue Isabelle Dehaene. "Et de ces données il apparait que le vaccin est sûr pendant la grossesse".

Les deux spécialistes des grossesses à haut risque s'appuient aussi sur une récente étude portant sur plus de 4.000 femmes européennes et américaines enceintes et porteuses d'une infection au Sars-Cov-2, ou soupçonnées de l'être. D'après cette recherche, le Covid-19 provoque une hausse de 60% des naissances prématurées, en particulier entre 32 et 37 semaines. La maladie entraîne également une mortalité maternelle plus élevée. Aucun risque lié au vaccin n'est en outre connu, ont souligné les experts.

"Un malaise ou de la fièvre sont possibles, mais ces effets sont de courte durée et peuvent se résoudre avec du repos et du paracétamol", précisent les docteurs Dehaene et Debiève. "Il y a une large expérience dans l'administration d'autres vaccins pendant la grossesse." "La vaccination prévient des formes sévères de Covid-19, des accouchements prématurés ainsi que de la mortalité maternelle et périnatale. En outre, les anticorps sont transmis pendant la grossesse et l'allaitement, ce qui protège le bébé", observent-ils.

La taskforce invite également les femmes qui envisagent une grossesse à accepter la vaccination. "Il n'y a pas de risque d'une fertilité réduite", ont déclaré les deux gynécologues.