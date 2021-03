Le centre Fedasil de Bevingen confiné jusqu'à mi-mars après 93 infections

La souche britannique du virus étant soupçonnée être à l'origine du foyer de contaminations, 375 tests ont été effectués vendredi. Au total, 93 résidents et deux membres du personnel ont été testés positifs.

"Les personnes infectées et leurs familles ont été isolées dans une zone séparée. Tous les autres résidents sont en quarantaine, ce qui signifie qu'ils ne sont pas autorisés à quitter le centre d'asile pendant les prochaines semaines", explique la chargée de communication de Fedasil, Mieke Candaele.

"Vu le niveau élevé de contagiosité, toutes les personnes qui ont été en contact avec des résidents et des membres du personnel sont considérées comme contacts à haut risque et sont invitées à se faire tester. Nous voulons ainsi éviter une nouvelle propagation", poursuit Candaele. Les enfants qui séjournent dans le centre ne peuvent pas se rendre à l'école pour le moment.

Un traçage des contacts a été activé. "Nous continuerons à tester les résidents et le personnel dans les jours et les semaines à venir. Nous suivons la situation de près et ne prendrons aucun risque", a fait savoir la bourgmestre de Saint-Trond, Veerle Heeren.