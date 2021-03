Foyer du variant sud-africain dans une maison de repos d'Anzegem où les résidents sont presque tous vaccinés

Le variant sud-africain du coronavirus a fait son apparition dans la maison de repos Wielant à Ingooigem, près d'Anzegem, en Flandre occidentale. Douze résidents et six membres du personnel ont été testés positifs. "C'est étonnant, car presque tous les résidents et le personnel ont été vaccinés contre le coronavirus", déclare la direction. Mais le virologue Steven Van Gucht n'est pas surpris : "Les personnes en maison de repos ont un système immunitaire très faible" a-t-il déclaré.