A-t-on arrêté aux Etats-Unis un des responsables de la mort des déportés de Meensel-Kiezegem ?

Tom Devos de Museum44, qui collecte des informations sur la rafle du 1er et 11 août 1944 à Meensel-Kiezegem, veut savoir quel a été le rôle exact de cet homme. "Nous ne savons pas ce que cet homme a fait précisément", dit-il. "Ce que nous savons déjà, c'est que Berger faisait partie de la marine, et non des SS. Voulait-il le faire ou a-t-il été obligé de le faire ? Nous n'en savons rien, bien sûr. Mais nous aimerions entendre sa version".

L'affaire fait couler beaucoup d'encre à Meensel-Kiezegem. "Les événements de l'époque perdurent encore aujourd'hui, trois à quatre générations plus tard. Les gens en parlent encore. Nous espérons pouvoir apprendre quelque chose de l'histoire de ce Berger, afin que de telles choses ne se reproduisent plus jamais", conclut Tom Devos.