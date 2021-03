La Belgique libère 5 millions d’euros d’aide humanitaire pour le Yémen

Une réunion de donateurs a été organisée en ligne dans le but de venir en aide à la population locale. La ministre de la Coopération au développement Meyrame Kitir (SP.A) a participé à cette conférence internationale.

La crise humanitaire au Yémen "reste la pire au monde", a rappelé lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. "Le risque de famine à grande échelle n'a jamais été aussi prégnant".

Selon la Commission européenne, plus de 2 millions d'enfants et plus d'un million de femmes enceintes et de mères devraient souffrir de malnutrition aiguë en 2021 au Yémen.

Le coronavirus a encore aggravé la situation en mettant sous pression des services de santé déjà chancelants. Récemment, les combats entre loyalistes et rebelles ont aussi repris.

L'aide humanitaire vise à parer aux besoins les plus pressants, avec des denrées alimentaires, des soins de santé, de l'eau, etc.