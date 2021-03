Tueurs du Brabant : Les enquêteurs recherchent une arme rare utilisée par les tueurs à Alost

Le gang aurait eu en sa possession plusieurs mitrailleuses Ingram volées. Des pièces d'une telle arme ont été trouvées lors de la découverte d'armes dans le canal Bruxelles-Charleroi près du plan incliné de Ronquières en 1986. Mais ce ne sont pas les pièces de l’arme utilisée lors de l’attaque d’Alost.

L'arme a peut-être été volée lors de l'attaque contre l’armurier Dekaise à Wavre en 1982 (voir photo ci-dessous). C'est l'un des premiers faits connus attribué aux tueurs du Brabant. Au cours de ce vol, 2 Ingrams avaient été volés. Mais il y a aussi un autre scénario : un vol et plus tard l’assassinat de Juan Mendez, un ingénieur à la FN Herstal. Juan Mendez aurait lui-même volé une mitrailleuse Ingram à l'usine FN Herstal, mais aurait ensuite été dépouillé de cette arme et assassiné, un an après l'attaque du Delhaize d’Alost.