38 grands chantiers autoroutiers cette année en Flandre, attention aux embarras de circulation

Les chantiers les plus gênants pour la circulation seront la phase 2 des travaux du viaduc de Gentbrugge (Flandre orientale), les travaux de réfection du pont de l'E313 à Westerlo (Anvers), les travaux d'entretien de l'Expresweg à Bruges (Flandre occidentale) et la construction d'une voie pour les heures de pointe entre Louvain et Aarschot par la E314 (Brabant flamand). Il y aura également la rénovation du viaduc E314 à Boorsem (Limbourg).

Plusieurs projets ont pu être réalisés plus tôt que prévu l'an dernier en raison de la diminution du trafic causée par la crise sanitaire. Notamment le chantier de construction sur la R4 entre Melle et Merelbeke, initialement prévu pour mars 2021. Ou encore les travaux sur l'E17 entre Zwijndrecht et Kruibeke.

Selon l'association Touring, douze chantiers entraîneront des nuisances importantes, voire très importantes, notamment les travaux le long des E313, E17 et E314, mais aussi la N31 vers Bruges.