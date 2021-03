Covid-19 : Près de 150 admissions quotidiennes en moyenne à l'hôpital

Nous traversons une "zone orageuse et nous ne savons pas encore quand le ciel va s'éclaircir" mais des lueurs d'espoir se dessinent, selon le virologue. Les hospitalisations restent préoccupantes mais l'augmentation des nouveaux cas semble ralentir, a-t-il pointé.

Les nouvelles contaminations ont ainsi augmenté de 12% en une semaine, une hausse moins forte que les jours précédents où elle avoisinait les 25%. La hausse des cas est constatée dans toutes les tranches d'âge sauf chez les plus de 80 ans (-3%) et les plus de 90 (-27%).

Le principal point positif est à trouver dans la situation des maisons de repos et de soins (MRS): les décès et les hospitalisations y baissent drastiquement, grâce à la campagne de vaccination qui se termine. A la fin de l'année 2020, 19,2% des patients hospitalisés provenaient de MRS, un taux qui a chuté à 5% actuellement. Les diminutions concordent avec l'administration des premières et surtout des deuxièmes doses du vaccin, a souligné M. Van Laethem.

Les décès y ont également diminué, de l'ordre de 68%. Ce qui a un impact sur le total des décès, qui ont baissé de 36% en une semaine, avec en moyenne 23 personnes qui succombent au Covid-19 par jour. L'impact de la vaccination se fait aussi ressentir, avec une baisse drastique du nombre de morts chez les plus âgés. Ainsi, le nombre de décès chez les plus de 85 ans a diminué de 51% en une semaine et celui des personnes âgées entre 75 et 84 ans de 32%. Chez les plus jeunes, aucune modification n'est constatée.