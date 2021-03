De plus en plus de Flamands souffrent de solitude suite à la crise sanitaire

Presque partout, les communes téléphonent aux personnes âgées, toutes celles qui ont plus de 80 ans, par exemple, pour savoir si tout va bien. Mais dans certaines commune, on va encore plus loin. Dans Limbourg, on a ainsi lancé des campagnes téléphoniques originales. "À Bilzen, nous avons demandé aux habitants de faire défiler leur liste de contacts au hasard un vendredi soir de novembre et d'appeler la personne sur laquelle ils tombaient", explique l’échevin Peter Thijs (Trots op Bilzen). "Même si c'était quelqu'un dont ils avaient peut-être oublié qu'il était toujours dans leur liste de contacts, ils devaient quand même l’appeler pour lui demander comment il allait."

A Lommel aussi, les appels téléphoniques ont été nombreux : 60 bénévoles de 20 associations ont appelé les habitants pour leur demander comment les choses se passaient.

Mais d’autres initiatives sont prises comme à Huldenberg dans le Brabant flamand, où des cartes sont envoyées aux personnes seules ou encore des visites d’ambassadeurs se font devant la porte pour une petite conversation, en respectant les distances, certains sont même venus jouer de l’accordéon.



Le bourgmestre de Diepenbeek Rik Kriekels (N-VA) se sent un peu découragé. "Quand je vois les gens en rue, ils n'ont même pas besoin de me le dire, je sais tout de suite qu'ils ne se sentent pas bien. La crise dure depuis un an et je ne peux pas la résoudre à leur place. Honnêtement, je ne sais pas ce que nous pouvons faire en tant que commune . Ce n'est pas aussi facile que de réparer un sentier".