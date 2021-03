Les exploitants du secteur horeca d'Anvers dans la rue pour demander la réouverture des terrasses

Lundi soir, plus de 200 exploitants du secteur de l'hôtellerie, des cafés et des restaurants d’Anvers sont descendus dans le centre de la métropole pour demander qu'on leur permette d'ouvrir à nouveau leurs terrasses à partir des vacances de Pâques. "Notre patience est à bout. Stop aux mesures corona ! Surtout maintenant, nous voyons que les gens se rassemblent au bord de l'Escaut et y boivent ensemble du vin et de la bière. Nous pouvons organiser cela de manière beaucoup plus contrôlée et plus sûre", estiment les manifestants.