A cause de la crise sanitaire, le secteur de l’événementiel a perdu beaucoup de collaborateurs

Lorsqu’il pourra enfin reprendre ses activités, au terme de longs mois d’interruption en raison de la crise du coronavirus, le secteur de l’événementiel devra chercher du nouveau personnel. En l’absence de festivals, de salons et autres bourses, mais aussi de fêtes du personnel ou d’événements privés, nombre de personnes actives dans le secteur se sont cherché un autre travail. Et certaines d’entre elles ne veulent plus le quitter pour revenir à l’événementiel.