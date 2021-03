Ben Weyts espère que tous les élèves du secondaire pourront retourner à temps plein à l’école après Pâques

Le ministre espère même que certains assouplissements pourront avoir lieu avant les vacances de Pâques dans l’enseignement. Il reste en contact étroit avec les partenaires du secteur pour envisager pareille situation.

"Si la situation virologique le permet, nous allons profiter de toutes les occasions qui se présentent pour procurer de l’enseignement en présentiel aux jeunes". Depuis le début de l’épidémie, Ben Weyts a toujours défendu une ouverture maximale des écoles, adaptée à la situation sanitaire. "C’est essentiel pour notre société et pour l’avenir de nos enfants", souligne le ministre.

Weyts utilisait aussi une métaphore. "D’un côté vous avez les avantages ou les coûts virologiques de chaque mesure, et de l’autre côté il y a le droit à l’apprentissage, le bien-être mental et la protection des plus vulnérables". Le ministre indiquait que ces trois éléments forment le fil rouge de sa politique en ces temps de crise sanitaire.

Plus la crise dure longtemps, plus le second volet prend du poids dans la balance, souligne Ben Weyts. "Les avantages virologiques doivent donc être toujours plus importants pour que nous décidions encore de prendre des mesures restrictives", expliquait le ministre de l’Enseignement flamand.