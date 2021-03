Face aux difficultés financières, l'organisateur de la "Boekenbeurs" d’Anvers cherche un repreneur

Boek.be est aux prises avec des difficultés financières depuis un certain temps déjà. La principale source de revenus de l'organisation est la Foire du livre qui se déroule chaque année à Antwerp Expo. Cela inclut la location des stands par les éditeurs et la billetterie. Il y a deux ans, les choses allaient encore bien. Après plusieurs années de baisse de la fréquentation, le salon a de nouveau accueilli plus de visiteurs, 123 658 pour être exact. L'innovation que Boek.be avait mise en place, avait fonctionné.

Mais l'année dernière, l'événement a dû être annulé. De nombreux exposants ont refusé de s'inscrire, car la situation était beaucoup trop incertaine en raison de l'apparition de l’épidémie de coronavirus. Par conséquent, Boek.be n'a pas eu de revenus.

En mai, Boek.be avait annoncé qu'il y aurait des licenciements. En septembre, on a appris que Boek.be était dans une situation financière difficile et qu'il s’était placé à l’abri de ses créanciers. Depuis lors, l'organisation préparait un plan de restructuration.

Enfin, il existait encore une alternative numérique au Salon du livre de novembre : le "Marathon du livre". Le passionné de livres Tom De Cock avait interviewé des centaines d'auteurs et d'illustrateurs sur leurs nouveaux livres.