"Habibi", au Musée de la migration à Molenbeek, ou comment être musulman et LGBT ?

"Habibi" est à la fois un livre et une exposition, présentant 25 portraits et histoires d'hommes et de femmes de religion musulmane qui se sentent coincés entre espoir et peur, attentes et rêves, parole et silence, déni et acceptation, famille, sexualité et islam. Ces hommes et ces femmes sont particulièrement à la recherche d'amour, de quelqu'un qu'ils peuvent appeler "habibi" - mon amour.