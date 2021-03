Même après le coronavirus, la moitié des communes flamandes veulent continuer à travailler sur rendez-vous

C'est un gain de temps pour les habitants et un gain d'efficacité pour les autorités", déclare Els Lambrecht, coordinatrice des affaires civiles de la ville de Tielt en Flandre occidentale. "Les gens n'ont plus à faire la file, car tout le monde dispose de dix minutes et est parti en un rien de temps. Nous recueillons des réactions très positives. Et nous pouvons également travailler beaucoup plus efficacement, car nous regroupons tous les rendez-vous de manière agréable, ce qui libère du temps pour consulter l'équipe, terminer les dossiers et préparer les rendez-vous plus compliqués".

La municipalité de Nazareth, en Flandre orientale, prévoyait déjà de passer au travail sur rendez-vous avant la Covid. "Le lundi soir, nous étions ouverts tard et il y avait parfois jusqu'à 15 personnes qui faisaient la file. Cela nous a mis mal à l’aise", explique le bourgmestre Danny Claeys (CD&V). "En travaillant sur rendez-vous, nous voulions réduire cette file d'attente. Nous l'avons testé lors de la première vague de la crise sanitaire et ça a bien fonctionné. Au cours de la deuxième vague, nous avons même étendu le système. Et après la Covid, tous les services travailleront sur rendez-vous".