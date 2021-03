Une lettre de remerciement du Palais pour avoir nettoyé le monument Albert Ier

Le 17 février 1934, le roi Albert Ier âgé de 58 ans est retrouvé mort au pied d’un rocher à Marche-les-Dames, en province de Namur. Durant de nombreuses années, le monument situé sur le site de l'accident a été un lieu de pèlerinage. Mais aujourd'hui, 87 ans plus tard, le site est envahi par la végétation et les détritus. Quelques photos sur les réseaux sociaux ont convaincu Pascal Mathieu, un habitant de la commune de Dilbeek, en Brabant flamand, de nettoyer le site et la famille royale n'a pas manqué de le remercier.