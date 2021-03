Covid-19 : La moyenne des hospitalisations ne diminue pas

Sur les 434 patients en soins intensifs le 3 mars, 221 nécessitaient une assistance respiratoire. Ces 434 patients représentent environ 22% du taux d'occupation de lits en soins intensifs. Géographiquement, la répartition est très variable puisque le taux d'occupation est d'environ 7% dans le Brabant flamand contre environ 43% dans le Brabant wallon.

Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a augmenté de 152, dont 72 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Entre le 22 et le 28 février, 2.386,3 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 8% par rapport à la semaine précédente.

Au cours de la période du 22 février 2021 au 28 février 2021, 16.704 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ces 16.704 nouveaux cas, 8.888 (53%) étaient rapportés en Flandre, 5.094 (30%) en Wallonie, dont 49 cas pour la communauté germanophone, et 2.246 (13%) à Bruxelles. L'incidence moyenne de nouveaux cas par 100.000 en Belgique au cours des 14 derniers jours s'établit à 281.

Le taux de reproduction du virus s'établit, quant à lui, à 1,088, contre 1,115 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 777.608 cas de coronavirus ont été diagnostiqués.

Au cours de la période du 22 février 2021 au 28 février 2021, 286.263 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 40.895 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 6,6%.

Le pourcentage de tests positifs est plus important pour la catégorie d'âge 10-19 (9,4%) suivi des 40-64 ans (6,7%) alors que le pourcentage le plus faible concerne les 65 ans et plus (5,6%).

Sur la même période, 24,9 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus (-18,3%), portant le bilan à 22.169 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Au cours de la période du 28 décembre 2020 au 2 mars 2021 inclus, un total de 845.113 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique et enregistrées dans Vaccinnet+, le registre national des vaccins Covid-19. Au total, 524.775 personnes (dont 164.594 âgées de 65 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin. Parmi eux, 320.338 (dont 143.747 âgées de 65 ans et plus) ont déjà reçu une seconde dose.