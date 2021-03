Perte record pour Brussels Airlines, qui s'attend à une année 2021 "difficile"

La compagnie aérienne belge a connu une chute sans précédent de 77% du nombre de passagers transportés, à 2,36 millions contre 10,28 millions en 2019.

Brussels Airlines a dès lors vu son résultat opérationnel (ebit, soit le résultat avant le paiement des intérêts et des impôts) s'enfoncer à -332 millions d'euros, contre un ebit de -32 millions d'euros en 2019.

Brussels Airlines venait de se restructurer et avait pourtant bien débuté 2020, avec des bons mois de janvier et février mais la pandémie a par la suite quasi paralysé le trafic aérien. Fin mars, le transporteur aérien décidait d'immobiliser sa flotte pendant 12 semaines en opérant uniquement des vols de rapatriement et de fret. Depuis le redémarrage en juin, Brussels Airlines a terminé chaque semaine avec des opérations positives en termes de trésorerie, c'est-à-dire a réussi à couvrir toutes les dépenses liées aux vols avec les recettes correspondantes. "Néanmoins, les coûts fixes tels que les prêts d'avions, les dépenses au niveau du personnel, les loyers, etc. restent et ne sont pas couverts par le nombre très restreint de vols", explique la compagnie, qui a souffert de la seconde vague du Covid-19 après un été pourtant prometteur.

En réponse à la crise, la compagnie a intensifié et accéléré son plan de transformation Reboot, en réduisant sa flotte de 25% et ses effectifs de 20%, grâce au soutien financier de Lufthansa. Brussels Airlines a également bénéficié d'un prêt de 290 millions d'euros accordé par le gouvernement belge, dont l'entreprise a retiré une première tranche en décembre et une seconde en février.

Pour 2021, la compagnie, qui a un nouveau CEO a sa tête depuis le 1er mars, en la personne de Peter Gerber, prévoit actuellement d'augmenter progressivement sa capacité d'ici les mois de juillet et août. Pour l'ensemble de l'année, Brussels Airlines prévoit d'opérer à 55% de ses niveaux de capacité de 2019.