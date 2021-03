Un reportage du magazine "Pano" recueille des témoignages et des images de violences policières

Dans notre pays, la formation d’un policier dure un an, suivi d'un stage de six mois. Trop court, estime la criminologue Sofie De Kimpe : "On ne peut pas enseigner toute la difficulté de la profession en une seule année. Nous constatons, surtout à l'étranger, où les policiers ont été formés pendant une plus longue période, qu'ils sont plus flexibles, ont plus d'empathie et gèrent beaucoup mieux la violence. Et il est également important qu'ils aient de bien meilleures compétences sociales et de communication". Sofie De Kimpe demande donc aux décideurs politiques de prolonger la formation de la police à trois ans.

