27 millions d’euros pour des mesures en faveur de la santé mentale

Des équipes mobiles seront également déployées pour aider les personne âgées. Actuellement, les mesures en faveur des personnes de plus de 65 ans qui cherchent de l'aide sont assez rares. Il s'agit de plus d'une catégorie de la population peu encline à chercher de l'aide, ce qui fait qu'il est souvent difficile d'identifier les personnes âgées souffrant de problèmes mentaux. Ces équipes mobiles interviendront en collaboration avec des acteurs locaux tels que les médecins généralistes, les CPAS et les sociétés de logement social, notamment.

"Car en plus du soutien psychologique, nous constatons qu'il existe souvent aussi un besoin social et financier", a ajouté le ministre Vandenbroucke. Un budget de 21,7 millions d'euros est prévu pour cette mesure. Il n'y a pas de ticket modérateur pour ces équipes mobiles. Les soins offerts seront gratuits.