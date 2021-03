En 2020, quatre travailleurs sur dix n'ont pas été malades un seul jour

Autre tendance positive relevée par le prestataire de services de ressources humaines, les travailleurs belges ont été un peu moins souvent absents l'an dernier: 1,2 fois par an en moyenne contre 1,4 fois en 2019. Là aussi, c'est le niveau le plus bas depuis 2010.

Ces améliorations s'expliquent sans doute par le recours au télétravail, la distanciation physique et les mesures d'hygiène.

Mais d'autres évolutions sont plus inquiétantes. Ainsi, 14,66% des travailleurs ont été absents plus d'un mois et moins d'un an, ce qui représente une augmentation de 17% par rapport à 2019 (12,53%). Et ceux qui ont été absents pour une courte période l'ont été en moyenne un peu plus longtemps qu'en 2019, précise encore SD Worx.

Selon Kim Van Houtven de la société en RH, ceci s’explique par le fait que les travailleurs atteints de Covid-19 "ont eu besoin de plus de temps pour récupérer".