A l'extérieur la bulle passe de 4 à 10 personnes, l’horeca pourrait rouvrir en mai avec des tests rapides

Après s’être accordé vendredi dernier une semaine d’observation pour voir dans quelle direction allaient évoluer le nombre d’hospitalisations et celui des nouvelles contaminations au coronavirus, le Conseil de concertation s’est à nouveau réuni ce vendredi. Il rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des Régions et Communautés pour faire le point sur la crise sanitaire. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé un certain nombre d’assouplissements prochains - la bulle en extérieur passe à 10 personnes dès lundi - et de perspectives à plus long terme - comme l’ouverture probable des parcs d’attraction en avril, celle des cafés et restaurants en mai. "Le plan de déconfinement est le plan de vaccination", indiquait le Premier ministre, tout en soulignant que la population doit continuer à suivre les règles de précaution sanitaire pour permettre les assouplissements envisagés.