L’opération “Ronde de nuit” prolongée jusque mi-avril à Anvers

L’opération Ronde de nuit vise avant tout à ramener le calme et à rétablir l’ordre public dans des quartiers anversois tels que Deurne-Nord, Borgerhout et Anvers-Nord, à la suite d’incidents violents liés au milieu de la drogue. Depuis le 4 septembre, la police locale a ainsi contrôlé 14.418 personnes et 12.629 véhicules et a pu rassembler beaucoup d’informations lors de contrôles et d’identifications.

En plus des arrestations, la police anversoise a saisi 25 armes, 35 véhicules, et un peu plus de 35.000 euros en liquide, mais aussi une quantité importante de drogues, dont 618 pilules d’ecstasy et 6.700 grammes de cannabis.

Elle a émis 724 procès-verbaux pour des faits judiciaires. Et deux habitations ont été placées sous scellés."Nous sommes partis du principe que le couvre-feu allait avoir un impact sur l’opération Ronde de nuit, mais nous constatons que les résultats sont significatifs", évaluait le bourgmestre Bart De Wever.

"Avec près de 200 arrestations et des saisies importantes, l’opération Ronde de nuit prouve que des actions larges et prolongées sont nécessaires et utiles pour restaurer et accroitre le sentiment de sécurité et la viabilité dans nos quartiers".