La SNCB prépare un projet pilote pour anticiper l'affluence en train vers la côte

Le dispositif a été présenté jeudi soir lors d'une réunion avec le Centre national de crise, les cabinets fédéraux de la Mobilité et de l'Intérieur, la province de Flandre occidentale et les communes côtières. Il se base sur des informations tirées du planificateur de voyage disponible via l'application et le site web de la SNCB, explique cette dernière. Des informations qui pourront être ensuite partagées avec les partenaires concernés.

Un projet pilote sera testé lors des vacances de Pâques, en avril, dans le cadre des déplacements vers Ostende. Il sera élargi par la suite aux autres villes du littoral.

La forte affluence dans les gares, tant au départ qu'à l'arrivée à la côte, a récemment engendré des situations peu compatibles avec le respect des règles sanitaires. Plusieurs bourgmestres du littoral ont encore dénoncé la semaine dernière des taux d'occupation trop élevés de trains vers leur commune. La SNCB avait de son côté dû déployer des agents supplémentaires pour gérer les flux de voyageurs.

Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, souligne que le système testé ne nécessitera pas de réservation de places dans les trains.