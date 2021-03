Le couple diabolique Van Acker et Lacote à nouveau devant la justice après 20 ans de cavale

Ceux que l’on surnomme les amants diaboliques (photo principale) avaient été arrêtés fin 2019 à Abidjan après une cavale de plus de vingt ans. Le procès de la Belge et du Français d’origine ivoirienne, accusés du meurtre d’un homme d’affaires britannique en Belgique en 1996, s’est ouvert ce vendredi à Bruges (Flandre occidentale). Hilde Van Acker et Jean-Claude Lacote se sont présentés en début de matinée dans le box de la cour d’assises.

Les amants ont toujours nié le meurtre, dont le mobile n’a jamais vraiment été éclairci. Il pourrait s’agir d’un homicide à connotation mafieuse, possiblement lié à un trafic d’armes ou de drogue. Le procès doit durer une dizaine de jours, le premier étant consacré à la lecture de l’acte d’accusation.

Le 28 mai 1996, le corps de Marcus Mitchell (44 ans), tué de deux balles dans la tête, était retrouvé par des enfants dans une zone boisée de la station balnéaire belge du Coq. Le ressortissant britannique travaillait dans le secteur de l’avionique. Les enquêteurs découvraient rapidement qu’il avait été en contact régulier peu avant sa mort avec une dénommée "Hilde" et un certain "John", un des nombreux surnoms utilisés par Jean-Claude Lacote.