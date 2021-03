"Le nouveau système de tests salivaires rapides est prêt"

Herman Goossens a encore déploré la non-généralisation de certains projets-pilotes concernant les tests rapides antigènes dont les résultats s'étaient révélés probants. "A Courtrai, on a testé de cette manière les visiteurs des maisons de repos et les résidents. Excellente démarche, mais on ne généralise pas ! On teste les sans-abri à Bruxelles, cela donne de très bon résultats et on ne généralise pas à tout le pays ! ", a-t-il déploré.

D’après le professeur Goossens, la loi votée le 22 décembre dernier organisant le testing en Belgique est un bon texte, qui permet d'éviter l'anarchie. Elle est toutefois, à ses yeux, trop stricte. "La loi interdit les autotests. Dans mon laboratoire, on peut analyser 7.000 tests par jour. Mais il faut prélever ! D'où l'importance de l'auto-prélèvement." Il a à ce titre appelé à lever les "corporatismes". "En Autriche, les enfants se testent eux-mêmes ! Mon petit-enfant de 9 ans est tout à fait capable d'utiliser un écouvillon ! "

En début de crise, seule l'Allemagne a géré correctement le testing, estime Goossens. "Nous avions déjà les premiers documents concernant les tests PCR dès début février 2020. Et ils ont commencé à commander des réactifs et décidé de tester à plus large échelle. Tous les pays ont commis la même erreur à l'exception de l'Allemagne, qui a imposé la quarantaine et le test aux skieurs venus d'Italie. C'est ce que l'on aurait dû faire."