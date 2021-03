Pour l’au-delà : des messages de deuil projetés sur la façade de l'hôtel de ville de Malines

Avec le projet "Message à l’au-delà", la ville de Malines demande à ses citoyens : "Qu’écririez-vous si vous pouviez envoyer un message à quelqu’un qui est décédé ?". Ces messages peuvent être inscrits dès à présent sur le site internet de la ville. Dès le 15 mars, ils seront projetés en soirée sur la façade de l’hôtel de ville (photo).

"Cela permet d’envoyer un message numérique vers l’au-delà", explique l’échevine Vicky Vanmarcke. "Nous comprenons très bien que les citoyens n’ont pas eu l’occasion de prendre congé réellement de ceux qu’ils aimaient et qui sont décédés, à cause des mesures de prévention corona qui limitent aussi les cérémonies d’enterrement. Nous leur permettons ainsi d’envoyer encore un message à ceux qu’ils ont perdu".

Le projet est né en collaboration avec l’association Réveil, qui veut rendre le processus de deuil plus chaleureux via des mots, de la poésie, de la musique, et bien plus encore. La ville de Malines lance donc aussi un appel aux poètes et aux artistes qui voudraient y collaborer. "Nous espérons qu’ils seront inspirés par le projet et qu’ils donneront libre cours à leur créativité. Nous pouvons ainsi apporter notre soutien aux passants dans la rue et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls dans leur deuil", précise Vanmarcke.

Les messages pour l’au-delà seront projetés du 15 au 21 mars, entre 19 et 21 heures.