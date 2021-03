Une exposition itinérante consacrée à la loutre en Flandre

Des loutres (photo) ont de nouveau été observées en Belgique après trente ans d'absence. Pour célébrer leur retour et permettre de mieux connaître cet animal, le WWF Belgique, l'Agence flamande pour la nature et la forêt (Agentschap voor Natuur en Bos) et les paysages régionaux de l'Escaut-Durme et du Rivierenland se sont associés et ont créé une exposition itinérante. Elle sera inaugurée ce samedi 6 mars.