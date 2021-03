De plus en plus d’excréments humains dans la nature "car les gens ne trouvent plus de toilettes"

De nombreux gardes forestiers du nord du pays remarquent la présence accrue d’urine et d’excréments humains dans la nature. Avec la crise du covid, les promeneurs sont de plus en plus nombreux à sillonner les sentiers. Mais face à un besoin urgent et l’absence de toilettes, ils se retrouvent souvent à faire leurs besoins dans la nature. "On retrouve du papier toilette partout ainsi que d’autres déchets humains", témoigne Koen Maréchal, garde forestier dans le bois du Zwin de Knokke-Heist.