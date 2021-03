"Le couvre-feu restera en vigueur, même après la réouverture des restaurants et des bars"

En Flandre et en Wallonie, le couvre-feu est de mise entre minuit et 5 heures du matin, alors qu’à Bruxelles, il est encore et toujours interdit de sortir entre 22 heures et 6 heures.

Selon le ministre de la Justice, le couvre-feu continuera d’être appliqué un certain temps encore, même après la réouverture des cafés, bars et restaurants le 1er mai prochain. "Cette mesure est pratique pour gérer les activités en intérieur", a déclaré Vincent Van Quickenborne lors du JT de vendredi. "Nous désirons éviter que les fêtes se prolongent à la maison après la fermeture des cafés", précise-t-il.

"Nous voulons évidemment supprimer le couvre-feu rapidement, mais cela ne peut avoir lieu qu’au bon moment", poursuit-il. Dans un tweet, le ministre a quelque peu nuancé ses propos : "Nous n’allons pas maintenir le couvre-feu une minute de plus que nécessaire", a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A) défend, lui aussi, le maintien de la mesure, estimant qu'elle a prouvé son utilité. "Elle permet de mieux contrôler la tenue d'éventuelles soirées lockdown", a-t-il souligné sur le plateau du JT.

"Lorsque nous rouvrirons l’horeca, il faudra le faire avec prudence. Et ce ne sera donc pas une mauvaise idée d’appliquer le couvre-feu à ce moment-là, car il y aura une heure de fermeture pour les cafés", conclut-il.