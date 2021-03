Perspectives d’assouplissement : "un calendrier hypothétique en raison d'une vaccination chaotique"

Le SNI se réjouit qu'une date de réouverture ait été donnée au secteur horeca, même s'il aurait préféré une réouverture en avril, mais attend plus de précisions. Combien de personnes pourront être à table ensemble? A quelle distance? Ces éléments sont primordiaux pour les restaurateurs et cafetiers. Le syndicat réclame de nouvelles mesures de soutien pour l'horeca en attendant que leurs portes se rouvrent, "il en va de leur survie".

L'UCM fustige de son côté une gestion de la crise sanitaire "par des restrictions et fermetures, sans prendre en compte la capacité des professionnels à exercer leur métier en sécurité (...) et sans envisager d'alternatives (comme les tests rapides)". Pour l'Union, les autorités belges "ignorent dangereusement le mécontentement qui monte", marqué par de multiples manifestations et protestations, qui ne sont pourtant que la partie émergée de l'iceberg.

L'organe estime qu'il fallait non seulement revoir la campagne de vaccination mais aussi "toute la méthode de gestion de l'épidémie et de ses conséquences. Les indépendants et PME de nombreux secteurs ne sont pas écoutés et ne se sentent pas respectés". Le SNI exige aussi une "stratégie efficace de vaccination, beaucoup plus rapide et plus ciblée" que l'actuelle.