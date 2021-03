Un pilote belge devient le premier non-Américain à entrer dans le club fermé des 5.000 heures de vol en F-16

Steven De Vries rejoint ainsi le club très fermé des titulaires de plus de 5.000 heures F-16 - qui ne compte que cinq pilotes américains - lors d'un vol d'entraînement réalisé au sein d'une formation de quatre appareils au-dessus de l'Ardenne au départ de la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg).

A quatre, les pilotes - deux du 2e wing tactique de Florennes, "Harpic" et "Steph", et deux du 10e wing de Kleine-Brogel, "Vrieske" et "Mario", totalisaient plus de 16.000 heures à bord du chasseur du constructeur américain Lockheed Martin.

"Cinq mille heures, c'est beaucoup, mais je suis surtout fier d'avoir pu réaliser ces heures au sein d'une unité opérationnelle. Cela m'a été accordé et je l'apprécie énormément", a-t-il affirmé à la presse à son retour de mission, accueilli par ses chefs et sa famille, avec le lot habituel de mesures sanitaires liées au Covid.